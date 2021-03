La regista monregalese Alice Filippi candidata al David di Donatello con "Sul più bello"

La regista monregalese Alice Filippi è in corsa per il David di Donatello con "Sul più bello" (Eagle Pictures), il suo primo film, uscito a ottobre 2020 e in testa al botteghino prima della chiusura delle sale cinematografiche.

"Sul più bello" è la storia di Marta (Ludovica Francesconi), simpatica ma non bellissima, che fin dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Solare e travolgente la protagonista sogna il grande amore. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

La pellicola è candidata al David nella categoria "miglior regista esordiente", seconda volta per la regista che aveva esordito nel 2017 fuori concorso al Torino Film Festival con il docu-film “78 – Vai piano ma vinci”, poi tra i 5 finalisti candidati ai Premi David di Donatello 2018.

Le premiazioni si svolgeranno in diretta su Rai Uno nella serata di martedì 11 maggio.