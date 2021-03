L’Addolorata ai tempi del Covid. A Bra sarà come il 2020, senza processione

È noto da tempo. La processione e la Messa della Madonna Addolorata non si terranno. I braidesi sono molto affezionati ad entrambe le celebrazioni e anche quest’anno dovranno farne a meno. Il Coronavirus spaventa ancora e le misure anti-contagio sono quelle da zona rossa.

Tuttavia, c’è chi ha pensato di dare un segno di speranza proprio nel giorno dell’Addolorata. Si tratta dei Battuti Neri, che si sono organizzati per offrire un allestimento tutto spirituale, consentendo alla popolazione di ammirare da vicino i pregevoli simulacri che sfilano in processione il venerdì che precede la Settimana Santa.

Il gruppo ligneo, opera di Carlo Giuseppe Plura, risalente al XVIII secolo, carica gli animi di una notevole suggestione, non solo artistica. Una rappresentazione unitaria, che richiama il dolore di Maria ai piedi della Croce ma anche la condivisione, la trasformazione ed il superamento di quel dolore.

Perché non esiste Pasqua nel mondo senza Passione e Morte, non esiste giorno senza la notte e non esiste amore senza sofferenza.