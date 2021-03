Lagnasco e Scarnafigi: sabato 27 marzo seconda dose per gli over80

Domani, sabato 27 marzo, a Lagnasco e Scarnafigi prosegue il progetto pilota di ambulatorio per le vaccinazioni degli ultra80enni con la somministrazione della seconda dose del farmaco della Pfizer.

Il 6 marzo in un solo giorno erano stati vaccinati 180 anziani (90 a Lagnasco e 90 a Scarnafigi). Un progetto realizzato in sinergia tra Distretto Asl Cn1, medici di medicina generale, amministrazioni comunali, Maxiemergenza regionale 118 e Protezione civile che ha permesso di adottare il modello anche agli altri Comuni limitrofi come in valle Po.

L'ambulatorio mobile sarà di nuovo allestito in via Tapparelli, davanti all'asilo. Le vaccinazioni inizieranno alle ore 9 alle 13 e termineranno. La somministrazione avviene a 21 giorni dalla prima dose.