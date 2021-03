Gli amici del Cinema Vekkio piangono "Maggio", volontario e grande appassionato di musica

Se ne è andato Maggiorino Vecchi, 74 anni, canalese originario di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. A ricordarlo in queste ore con particolare affetto è la comunità del Cinema Vekkio di Corneliano, le generazioni di giovani e meno giovani affezionati frequentatori dei concerti e delle serate proposte dallo storico circolo.



Appuntamenti ai quali "Maggio" – come era conosciuto da tutti – era una presenza costante con la sua bancarella di dischi, ricercati vinili che sapeva accompagnare con quella che i suoi tanti amici descrivono come una cultura musicale sterminata, frutto di una passione sincera e mai ostentata.



"Una persona di animo gentile", sottolinea chi ne tratteggia ora la figura, ricordandolo arrivare al Cvk qualche ora prima del pubblico per piazzare a destra del salone la sua bancarella, nella quale non mancavano proposte dalle band del territorio. "Un assidua e costante presenza per la nostra comunità, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Sempre sorridente e disponibile, era l'anziano del gruppo, volontario per i giovani".



Maggiorino Vecchi lascia la sorella Graziella con Nino, il fratello Graziano con Rita, la nipote Giorgia con Corrado.



La sua salma partirà oggi dall’ospedale di Verduno, alle ore 14.20, per raggiungere il cimitero di Canale. Per volere della famiglia non fiori, ma offerte all'Istituto per la Cura e Ricerca sui Tumori di Candiolo.