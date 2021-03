Prorogate a Fossano le scadenze di pagamento del canone unico patrimoniale e di occupazione delle aree mercatali

A Fossano la giunta comunale, volendo dare “una boccata di ossigeno” ai commercianti locali, proroga le scadenze di pagamento del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l’occupazione delle aree mercatali.



Continua dunque l'impegno della Giunta fossanese, guidata da Dario Tallone, a favore delle attività colpite maggiormente dall'emergenza sanitaria, con una delibera di Giunta del 25 marzo l'Amministrazione Comunale di Fossano ha infatti prorogato le scadenze dei tributi per attività produttive ed esercizi comunali dal 30 marzo al 30 giugno.



«Una boccata di ossigeno per le attività della città in un momento così difficile: ieri con la Giunta abbiamo deliberato la proroga della scadenza del Canone Unico Patrimoniale e dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree mercatali al 30 giugno» spiega il Sindaco.



Chi avesse già ricevuto la richiesta di pagamento può non tenere in considerazione la scadenza del 31 marzo.