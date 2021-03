Covid, salgono a 60 le vittime albesi. Incoraggia il dato dei guariti

Sono 497 ( contro i 423 segnalati una settimana fa, +17% ) i residenti albesi attualmente positivi al Coronavirus. A comunicarlo il Municipio, nel suo consueto aggiornamento settimanale.



I dati – si fa sapere da Piazza Duomo – si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

Le differenze che si possono riscontrare con i dati della mappa pubblicata sul sito della Regione (che ad oggi per Alba parla infatti di 505 positivi, contro i 437 di una settimana fa e i 513 di martedì sera, 23 marzo ) sono dovute al conteggio dei positivi domiciliati in aggiunta a quelli residenti comunicati dal Comune.



Gli albesi ricoverati a Verduno sono in questo momento 27, mentre è ormai giunto a 60 il conto dei residenti deceduti per effetto dell’infezione, quattro in più di una settimana fa.



I guariti da inizio pandemia sono invece 931.



“Ancora nuovi lutti hanno colpito la nostra comunità – dice il sindaco Carlo Bo - e come amministrazione esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. In ospedale a Verduno ci sono 145 ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva, e il numero dei contagi in città è ancora molto alto. L’andamento nazionale, però, inizia a registrare una leggera flessione a cui speriamo di allinearci presto. I residenti albesi guariti nell’ultima settimana sono stati 72, un dato incoraggiante”.