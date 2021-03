Terapie intensive al completo a Cuneo, Saluzzo, Savigliano e Verduno

Terapie intensive sempre più al completo. Secondo i dati forniti al 26 marzo dall'Asl Cn1, da qualche settimana i posti continuano a essere tutti occupati a Saluzzo (10 su 10), Savigliano (5 su 5) e al Santa Croce Carle di Cuneo (15 su 15, dove nell’ultima settimana sono stati aggiunti 7 posti in più). Unica eccezione a Mondovì dove sono stati aggiunti quattro posti: su 9 attivi, sei sono occupati.

Non migliora la situazione sui posti letto a media intensità: a Saluzzo sono 69 i posti occupati su 72, due in più rispetto alla scorsa settimana, a Ceva sono stati attivati ulteriori 11 posti, tutti occupati, portando il totale a 46 unità; sempre a Mondovì si registra un leggero calo, da 21 posti attivati, 19 sono occupati, ma si deve tenere conto che un posto è inagibile in quanto sono in corso lavori edilizi temporanei; tutto al completo anche a Savigliano (18 su 18), mentre al Santa Croce e Carle la situazione è al limite con 16 posti occupati su 17 (anche in questo caso sono state aggiunte altre quattro unità).

Aumentano i ricoveri anche al Covid Hotel di Centallo: su 17 posti letto 8 sono occupati, la settimana scorsa erano solo 4.

Posti al completo anche al privato Istituto Climatico Robilante, 40 su 40.

Balzo dei ricoveri ordinari al Santa Croce e Carle di Cuneo: da 84 si è passati a 104 letti attivati, di cui 102 occupati; allestiti tre ulteriori letti pediatrici, dove al momento sono ricoverati 2 pazienti.

Stabili i passaggi in Pronto Soccorso

Per quanto riguarda i passaggi in Dea/Pronto Soccorso, situazione stabile a Savigliano dove su 31 passaggi di pazienti, 15 sono da ricoverare e di questi 10 sono positivi al Covid; a Mondovì situazione simile con 31 pazienti, di cui 16 da ricoverare e di questi 11 positivi.

Al completo anche a Verduno

Situazione critica anche per l'Asl Cn2, a Verduno: su 145 posti Covid occupati in questo momento (l'ultimo aggiornamento è alla serata di ieri), 13 sono di terapia intensiva e sono al completo.