Cuneo, il piano vaccinale entra in consiglio comunale: le richieste della minoranza

Nel mese di marzo la cintura del cuneese ha dato il via ufficialmente alle attività di vaccinazione di massa contro il Coronavirus, con l'apertura dei suoi tre centri territoriali: l'ex-Bertello di Borgo San Dalmazzo, la tendostruttura nel parcheggio del Movicentro e lo stabile della caserma Vian (che inizierà l'attività a partire da mercoledì 31 marzo).

Le tematiche legate al piano vaccinale non potevano, quindi, che trovare un posto importante nella riunione del consiglio comunale in programma per lunedì 29 e martedì 30.

Tre i documenti coinvolti, un ordine del giorno a firma Laura Menardi (Grande Cuneo), Massimo Garnero e Alberto Coggiola (FdI) e due interpellanze, a firma Maria-Luisa Martello (Cuneo Città d'Europa) e Laura Peano (Lega).

Nello specifico, l'interpellanza di Martello è l'unica che chiedere informazioni generali sull'attuale cronoprogramma delle vaccinazioni predisposto dall'ASL Cn1 e sulle linee guida della Regione in merito al recupero delle dosi di vaccino non somministrate nel corso della giornata. L'ordine del giorno, infatti, chiede l'attivazione dello scudo legale per tutti gli addetti alle vaccinazioni - incluso il personale farmacie - e l'avvio di una campagna comunicativa atta a recuperare la fiducia dei cittadini nella pratica della vaccinazione, oltre alla definizione di un piano di concerto con la Protezione Civile per dotare le farmacie delle dosi di vaccino necessarie.

La seconda interpellanza, invece, interroga la giunta rispetto all'area del Movicentro, chiedendo quali interventi siano stati previsti per facilitare lo scorrimento della viabilità locale, e se è in programma l'instaurazione di facilitazioni economiche rispetto al costo dei parcheggi.