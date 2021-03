L’addio di Envie a Eugenio Chialvo, uomo dal forte impegno sociale

Envie piange la morte di Eugenio Chialvo.

Classe 1953, Chialvo è morto all’ospedale di Saluzzo, dove era ricoverato dopo esser risultato positivo al Covid-19.

Era conosciuto da tutti anche (ma non solo) per le sue grandi passioni di tutta una vita. Grande appassionato di montagna, era uno dei veri conoscitori del Mombracco, di cui ha contribuito alla scoperta delle incisioni rupestri sul versante enviese e alla valorizzazione dei sentieri. Sentieri che certamente ha calcato centinaia di volte, essendo anche uno straordinario cercatore di funghi.

Nel campo del sociale, Eugenio è stato uno dei decani della donazione di sangue ad Envie: sedeva nel direttivo del Gasm, Gruppo autonomo sangue Mombracco, di cui è stato anche vicepresidente.

Da sempre impegnato nel mondo dell'associazionismo enviese, è stato uno dei fondatori degli Argic: in paese ha collaborato ad organizzare moltissimi eventi, tra i quali il palio dei cantoni e la camminata alla Trappa. Nella sfera delle sue grandi passioni, impossibile non annoverare il tifo per Juventus e il calciobalilla.

È stato uno dei primi dipendenti della ditta enviese Pezzolato, dove ha raggiunto il traguardo della pensione.

Lascia la moglie Rosanna, la figlia Manuela ed il figlio Andrea