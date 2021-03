Morto in ospedale a Cuneo il medico di famiglia Luciano Zaccone

E' morto ieri mattina a Cuneo il medico di famiglia Luciano Zaccone. Un malore improvviso, la corsa in ospedale e il decesso, poco dopo, al Santa Croce. 65 anni, era prossimo alla pensione.

Grande il cordoglio in città, dove il medico, che aveva lo studio in via Sebastiano Grandis, era molto conosciuto e apprezzato, per la competenza e per i modi attenti e gentili con cui si relazionava con i suoi assisititi.

In tanti, sui social, hanno espresso il loro dolore e la loro stima per Zaccone, la cui famiglia ha un negozio di articoli ortopedici in via Roma da oltre 60 anni. Si attende di conoscere la data dei funerali. Zaccone lascia la moglie e tre figli.