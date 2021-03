Il trading online è un argomento molto dibattuto. Infatti, ci sono diverse persone che valutando di fare un investimento vorrebbero diventare trader e riuscire a guadagnare dal trading online. Operare sui mercati finanziari attraverso i CFD oppure il Forex con una piattaforma online, conosciuto anche come broker, richiede molta attenzione e anche conoscenze. Oggi, per aiutare i neofiti, grazie ai suggerimenti di Tradingfacileonline.com , vediamo insieme 5 consigli per chi vuole fare trading online.

1. Scegliere il giusto broker online

Il primo passo per qualunque neo trader online che vuole investire in questo settore è scegliere il giusto broker. I broker per operare nell’Unione Europea, compresa l’Italia, devono seguire il regolamento imposto dal Mifid che richiede che le piattaforme siano autorizzate da un ente finanziario europeo per operare come intermediari finanziari.

Dunque, le piattaforme sulle quali si sceglie di operare devono avere un numero di licenza rilasciato da enti come ad esempio: la Consob oppure dalla CySEC di Cipro o da altri regolamentatori europei. Inoltre, per capire se è il giusto broker sul quale operare, bisogna anche considerare che ci siano gli asset sui quali si desidera operare, e che sia presente una versione DEMO per iniziare a capire come funziona la piattaforma senza spendere denaro reale.

2. Un percorso di formazione

Quando si sceglie di fare trading online non bisognerebbe mai partire con conoscenze zero. Prima di fare trading è essenziale seguire un giusto percorso di formazione. Oggi si possono trovare tantissime risorse per riuscire a formarsi nel settore del trading. Si può iniziare a formarsi con libri ed e-book. Si possono guardare i video dei trader online. E naturalmente, la cosa migliore sarebbe seguire un corso, controllando che sia realmente un esperto colui che lo conduce, per riuscire a imparare nel migliore dei modi come funziona questo settore e quali sono le migliori strategie per riuscire a guadagnare e limitare le perdite.

3. La giusta preparazione psicologica

Oltre che a dover essere formati e studiare come funziona e operare nel campo del trading online, è necessario anche avere la giusta preparazione psicologica. Chi fa trading con eccessiva emotività rischia di perdere più facilmente il capitale investito, o di rimanere eccessivamente deluso o abbattuto da eventuali perdite. Bisognerebbe essere obiettivi e “freddi”, analitici e liberi da emozioni che possano compromettere le proprie operazioni sul mercato.

4. Dedicarci il giusto tempo

Chi ti promette di diventare ricco in 5 minuti al giorno, sicuramente ti sta mentendo. Perché il trading online anche se permette di fare anche operazioni in borsa con sistemi avanzati di automazione, richiede comunque tempo per lo studio dei trend, delle migliori strategie e per la formazione continua. Quindi, qualunque sia la propria professione principale, l’importante è che quando si inizia a fare trading online ci si dedichi il giusto tempo.

5. Definizione del capitale e profilo di rischio

Infine, quando si sceglie di operare sul trading online è necessario: definire il capitale e anche studiare il proprio profilo di rischio. Il trading è un investimento finanziario a tutti gli effetti con le sue possibilità e anche con i suoi rischi. Ecco perché, prima di iniziare bisogna capire quanto capitale si vuole investire in quest’attività e quando denaro al massimo si può rischiare di perdere durante le proprie attività. Fare all’inizio questa considerazione è molto importante. Perché se è vero che è possibile partire con un capitale molto basso, anche con deposito minimo di 10 euro, è anche vero che il rischio di perdita sui vari broker va dal 70% al 85%. Ecco perché prima di partire si consiglia di definire al meglio il proprio capitale e profilo di rischio.