Abbigliamento femminile: calze e calzini tra i must have del guardaroba

Nel corso degli ultimi anni la moda donna ha riscoperto le potenzialità dei calzini, che sono diventati un vero e proprio must have di qualsiasi guardaroba femminile, insieme a calze e collant.

Anche questi capi d’abbigliamento, infatti, al giorno d’oggi vengono realizzati guardando alle ultime tendenze in fatto di stile: l’obiettivo delle grandi maison è quello di proporre modelli che al tempo stesso risultino comodi e in grado di valorizzare al meglio qualsiasi mise, nel massimo rispetto della femminilità.

Grazie a realtà di riferimento del settore come Hélène Oui, quindi, sfoggiare calzini da donna fashion , rispettando al tempo stesso le proprie preferenze, risulta estremamente semplice, grazie ad un ventaglio di proposte di qualità ampio, variegato ed in continuo aggiornamento.

Dai calzini in microfibra a quelli in cotone

La microfibra è uno dei materiali prediletti per la realizzazione di calze di qualità e viene impiegata, da realtà di riferimento come Hélène Oui anche per realizzare calzini dallo stile accattivante e ricercato.

Proprio come per le calze, anche in questo caso è possibile scegliere il grado di velatura e di spessore riferendosi ai denari, ovvero la tradizionale unità di misura di questi capi, che fa riferimento al peso rispetto ai metri di filo utilizzati.

Più il numero di denari è alto, maggiore sarà l’effetto coprente: in generale, per i calzini si predilige non superare i 15/20 denari, avendo al tempo stesso cura di creare dei punti di rinforzo all’altezza delle dita e del tallone, nonché della caviglia, così da assicurare massima resistenza e durevolezza.

Oltre alla poliammide, le migliori realtà del settore come Hélène Oui, optano anche per l’impiego di una certa percentuale di elastan, al fine di conferire il giusto grado di elasticità e comfort ai vari modelli.

Accanto ai calzini in microfibra, molto gettonati sono naturalmente i modelli in cotone, un materiale che risulta perfetto per tutte le stagioni perché è traspirante ma al contempo mantiene al caldo il piede qualora la temperatura si presenti più rigida. Hélène Oui propone calzini in cotone mercerizzato, ovvero trattato in modo da risultare più liscio e assorbire meglio l’umidità.

Anche nel caso dei modelli in cotone possono essere presenti altri materiali quali poliammide ed elastan, al fine da completare il prodotto perché abbia le giuste capacità di tensione e comodità, e vengono realizzate cuciture di rinforzo in grado di non creare disagio sulla pelle.

Come valorizzare al meglio scarpe e outfit con i giusti calzini

Calzini alla moda, caratterizzati da uno stile ricercato oppure da trame e fantasie particolari, in grado di creare un ottimo impatto estetico, permettono di completare al meglio qualsiasi outfit.

Il suggerimento per sfoggiare look glamour e di tendenza è quello di optare per tinte che si abbinino al meglio all’abbigliamento e alle calzature, oppure che creino contrasti cromatici d’effetto. Naturalmente, sarà indispensabile tenere conto della mise non soltanto per orientare al meglio la scelta del colore, ma anche del modello.

Per esempio, per praticare attività sportiva sarebbe opportuno optare per calzini traspiranti: a questo proposito, le proposte di Hélène Oui risultano in grado di accarezzare al meglio il piede durante lo svolgimento di qualsiasi esercizio fisico ed assicurare la normale respirazione cutanea. Il tutto, ovviamente, senza mai dimenticare lo stile, prediligendo formati corti e discreti, dalle tinte tradizionali.

I calzini in microfibra in nero sono ideali per valorizzare al meglio look casual in contesti formali, così come i modelli nude risultano perfetti per qualsiasi contesto del quotidiano, dal lavoro allo shopping.

Per rendere l’outfit più vivace, invece, spazio ai calzini colorati o a fantasia, con cui giocare con la femminilità anche sfoggiando sneakers o altre scarpe sportive. Hélène Oui nella sua collezione punta su veri e propri evergreen come righe, cuoricini e pois, declinati in proposte dalle tinte pastello, nel pieno rispetto delle ultime tendenze della moda donna.