Via l'insegna Mahle, si chiudono più di 30 anni di storia legata a Saluzzo. Da metà aprile parte l'era Imr

Via l’insegna Mahle dallo stabilimento di via Grangia Vecchia. Si chiude una storia partita nel 1987, quando la allora Mondial Piston entrò a far parte del colosso tedesco inserendo Saluzzo nel grande mercato europeo dell’automotive.



Nel frattempo si scaldano i motori – utilizzando un’espressione automobilistica – per la nuova era Imr, la società brianzola che nell’ottobre 2020 ha messo nero su bianco l’acquisizione dei due stabilimenti piemontesi della multinazionale tedesca.



Un processo di reindustrializzazione che prevede il riassorbimento di tutti i lavoratori attivi nelle due fabbriche (266 tra Saluzzo e La Loggia), arrivato dopo una lunga vertenza che per mesi ha tenuto banco sulle cronache locali e non solo.



E che, a giorni, dovrebbe entrare nel vivo. Si è parlato nei mesi di scorsi di aprile come mese per la ripartenza della produzione saluzzese. Sicuramente i dipendenti non torneranno in fabbrica nei primi giorni del mese, ma – il condizionale è d’obbligo – potrebbero rientrare a partire dal 15 aprile. Sicuramente dopo Pasqua.



Nella settimana successiva a “Pasquetta” (lunedì 5 aprile) si terrà un incontro tra sindacati e azienda dove si stabiliranno i tempi e le modalità di rientro in fabbrica.



Intanto si starebbero ultimando i lavori per la messa a punto della prima linea produttiva con il completamento della pavimentazione e l’installazione degli ultimi macchinari: qui si realizzerà componentistica per la carrozzeria (scocche, parafango, parti di portiere e tettucci) per il mercato “alta gamma” o per mezzi pesanti. In particolare la prima commessa sarà destinata ad Iveco, tra i clienti di punta di Imr. Per la società torinese, specializzata nella produzione di veicoli industriali, a Saluzzo si realizzerà, in primis, la realizzazione dei tettucci dei camion. Non si escludono in futuro commesse per la realizzazione di componentistica per brand blasonati come Ferrari e Lamborghini.



Per quanto riguarda i dipendenti dal 2 novembre sono in cassa integrazione straordinaria “per ristrutturazione aziendale”, aperta per 24 mesi, per garantire il processo di reindustrializzazione. Molto probabile, a questo punto, che Imr non utilizzerà tutti i mesi a disposizione essendo in linea con i tempi presi.



Dal mese di novembre è cominciato per alcune maestranze il periodo di formazione presso la sede monregalese di Imr. Al momento sono circa 80 i dipendenti saluzzesi impegnati a Mondovì nella sede della ex Polytech. Un paio di lavoratori provenienti invece dallo stabilimento di La Loggia, dove la riconversione prevede per lo stabilimento torinese un “pool logistico” e un centro di produzione pelletteria, cruscotti e interni sempre destinato al mercato “alta gamma” e mezzi pesanti.



La formazione è in corso anche per gli stabilimenti di Torino, molti impegnati nella sede centrale di Carate Brianza in attesa dell’avvio della produzione.



Il numero dei dipendenti che tornerà in fabbrica nel primo giorno della nuova produzione sarà definito nell’incontro sindacale dopo Pasqua.



A Saluzzo sono circa 50 i dipendenti che opereranno sulla nuova linea a cui potrebbero aggiungersene altri 20 nella seconda fase da settembre. Questo in attesa che in via Grangia Vecchia sorga una seconda linea produttiva specializzata in verniciatura.



Nella firma in Unione Industriale Torinese lo scorso ottobre la Imr si era impegnata a far riprendere le attività produttive nel primo semestre del 2021 con il progressivo rientro dei lavoratori sino al completo assorbimento di tutti gli attuali addetti. Al momento gli impegni sembrano essere rispettati.

Si attende l’incontro sindacale post-pasquale per chiarire tutti gli ultimi aspetti sull’avvio della nuova era Imr.