La salute sta a cuore del Lions Club Bra Host: donato cardiocheck alle Crocerossine braidesi

Un nuovo gesto di generosità abbraccia la comunità di Bra. La salute sta a cuore del Lions Club Bra Host che ha donato un cardiocheck alle Crocerossine braidesi. L’apparecchio, messo a disposizione delle infermiere volontarie, è in grado di determinare, da una sola goccia di sangue capillare, 3 valori: colesterolo HDL, trigliceridi e glicemia.

“In questi mesi di grande difficoltà, sono state tante le occasioni di gioire insieme alle persone che abbiamo incontrato e sostenuto - ha commentato Verrua - a partire dal ruolo eccezionale svolto dalle Crocerossine di Bra in tutta l’emergenza, fino alle mascherine quando ancora non si trovavano, oltre ai vari contributi convogliati ad associazioni di volontariato. Un sentito ringraziamento ai nostri soci fedeli al motto di tutti i Lions del mondo: We serve (Noi serviamo). Sono veramente orgoglioso di rappresentare questo Club”.