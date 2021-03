Vbc Mondovì: il gentlemen Mario Barbiero saluta Mondovì: “Grazie ad una città meravigliosa”

Si è di fatto conclusa l’esperienza di coach Mario Barbiero sulla panchina del Vbc Synergy Mondovì. Il tecnico laziale nelle scorse ore ha voluto salutare e ringraziare tutti coloro che per quasi due anni sono stati parte integrante di questa avventura monregalese: società, squadra, tifosi, per poi chiudere con un grazie a Mondovì, considerata una “città meravigliosa”.

Un post pubblicato sulla propria pagina social, che per chi conosce il tecnico originario di Velletri sa senza ombra di dubbio che non si tratti delle solite frasi di circostanza, ma di un autentico sentimento espresso da una persona seria e per bene. Questo è Mario Barbiero, un professionista dalla grande preparazione ed un vero gentlemen. Uno degli allenatori più competenti che siano passati da Mondovì. Resta in noi l’amletico dubbio di come mai un professionista come Barbiero non sieda stabilmente su panchine più prestigiose come quelle dei club della SuperLega.

Il futuro magari ci svelerà che era solo questione di tempo e di variabili indefinite e renderà merito ad un allenatore che già nelle sue esperienze con le Nazionali giovanili ha dimostrato grandi doti. Insomma, il professor Barbiero saluta e ringrazia Mondovì, ma a conti fatti sono i monregalesi che lo devono ringraziare per la sua professionalità, la sua gentilezza ed il suo attaccamento alla società e alla città. Ecco di seguito il post pubblicato da Mario Barbiero sulla propria pagina Facebook:

Grazie VBC Mondoví, 2 anni difficili di Pandemia, 2 campionati complicati, ho conosciuto persone meravigliose che vivono lo sport con passione, ho incontrato amicizie che rimarranno per tutta la vita. Grazie alla società che ha combattuto ogni istante contro le avversità, grazie a tutto lo staff "straordinarie persone" , grazie ai miei giocatori, grazie all'Hagar group che ci hanno sempre sostenuto, a tutte le persone che ho conosciuto, grazie ad una città meravigliosa.