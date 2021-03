Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì è già al lavoro per il prossimo impegno, Alessia Mazzon: "Ci attendono 6 finali!" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno della Pool Promozione, che salvo sorprese coincide con la trasferta in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano, prevista per il giorno di Pasqua. Le Pumine ieri sono tornate in aereo dalla Calabria, dopo aver superato mercoledì il Volley Soverato per 3-1.

Un successo che ha riacceso l'entusiasmo in tutto l'ambiente "rossoblù". Gli Ultras Puma hanno fatto trovare all'interno del PalaManera uno striscione per le Pumine, per un ulteriore segno di vicinanza della tifoseria alla squadra. Con Alessia Mazzon abbiamo fatto il punto della situazione in casa "Puma". Ecco la centrale padovana ai nostri microfoni: