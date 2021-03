3mila bulbi di tulipano dal Castello di Pralormo a Cuneo per abbellire la città

Consolata Pralormo Soleri, l’ideatrice della grande manifestazione floreale Messer Tulipano che si svolge ormai da 20 anni nel parco del Castello di Pralormo (www.castellodipralormo.com), lo scorso dicembre ha donato alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano, pronti ad annunciare la bella stagione con la loro splendida fioritura.

I bulbi, di varietà particolari, sono stati posizionati in alcune zone della città: accanto al Municipio, nel giardino del Santuario degli Angeli, nel Piazzale della Libertà, in piazza Galimberti, nel Parco della Resistenza, in via Roma e Contrada Mondovì.

Ricordiamo che Consolata Pralormo Soleri è discendente di Marcello Soleri, l’illustre statista di origini cuneesi a cui è dedicato il viadotto all’ingresso della città, e proprio l’orgoglio di appartenere a una famiglia originaria di Cuneo è alla base della decisione di donare questi tulipani.

È iniziata così una collaborazione tra il Comune di Cuneo e il Castello di Pralormo per valorizzare e “donare bellezza” alla città, dove i cittadini potranno apprezzare i tulipani fioriti, in attesa di poterli ammirare anche al Castello di Pralormo.