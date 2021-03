Bra: chiusura temporanea di un tratto di via Umberto

Nella giornata di mercoledì 31 marzo 2021 è stata disposta (ordinanza n. 68 del 26/03/20219) la chiusura al traffico veicolare dalle 8 fino al termine dei lavori del tratto di via Umberto compreso tra l’intersezione con via Della Croce e via Verdi. Il blocco si rende necessario per procedere alla verifica di un cedimento della pavimentazione stradale. I residenti nel tratto interessato dai lavori potranno circolare, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, solo per accedere a luoghi privati di sosta.

Con l’ordinanza n. 69 del 26/03/20219 è stato invece disposto il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta piazza Caduti per la Libertà dal 29 marzo al 2 aprile, dalle 7 alle 19, per consentire lo svolgimento di lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.