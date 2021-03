Bra: luci accese su endometriosi e autismo

In occasione della Giornata mondiale dedicata all’endometriosi, nel fine settimana del 27 e 28 marzo Palazzo Garrone a Bra si tingerà di giallo, accendendo luci simboliche sull’informazione e sulla prevenzione di questa malattia cronica invalidante. Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; le donne con diagnosi conclamata sono, il Italia, 3 milioni.

Inoltre, anche quest’anno il Comune di Bra aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in programma il 2 aprile 2021. Come molti dei monumenti più rappresentativi al mondo, dalla prossima settimana anche i portici di Palazzo Garrone si illumineranno di blu, colore simbolo dell’iniziativa, per testimoniare la vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie e sensibilizzare in maniera diretta la cittadinanza.