Calcio: Lys Gomis è il nuovo preparatore dei giovani portieri del Busca 1920

Il Busca 1920 è lieto di annunciare l’ingresso nel club di Lys Gomis, che sarà preparatore dei giovani portieri buschesi a partire dalla stagione sportiva 2020/21.

Classe 1989, Lys è nato a Cuneo da una famiglia di origine senegalese “votata” alla difesa dei pali: il papà Charles era portiere e le sue orme sono state seguite da Lys e dai fratelli Alfred, attuale portiere del Rennes (Francia), Maurice, della Spal, e dal piccolo David, che in passato ha vestito la maglia delle squadre giovanili buschesi.

Cresciuto calcisticamente nel Cuneo, è poi passato al Torino, con cui ha esordito in Serie A (2013/14), vestendo anche le maglie di Foggia, Casale, Ascoli, Trapani, Frosinone, Poli Timisoara (Romania), Lecce, Paganese e Teramo. Vanta complessivamente 101 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C (in passato Lega Pro). Ha al suo attivo anche tre gettoni con la maglia della nazionale del Senegal.

“L’approdo di Lys all’interno dello staff tecnico del nostro settore giovanile credo sia la conferma della volontà di continuare a crescere di una società che a breve avrà anche una Scuola Calcio Elite. L’esperienza di Lys sarà fondamentale per i nostri giovani portieri e la concomitante annunciata nascita di una Scuola portieri a suo nome proprio nella città di Busca siamo certi che sarà una grande vetrina per tutti” – spiega Roberto Basso, responsabile del settore giovanile del Busca 1920.

Proprio la nuova Scuola Portieri Lys Gomis organizzerà molte iniziative, stage e attività formative nei prossimi mesi, rivolti a tutti i giovani portieri della provincia Granda, con il coinvolgimento dei fratelli Alfred e Maurice.