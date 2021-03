Scappa a bordo di una Maserati che ha finto di voler acquistare a Cherasco, i carabinieri arrestano il ladro

Si erano dati appuntamento in una piazza di Cherasco per visionare una Maserati Levante in vendita. L'acquirente, un 29enne di origini marocchine e residente a Busca, è salito a bordo per visionarla, ha messo in moto ed è fuggito, di fronte agli occhi attoniti del proprietario.

L'uomo derubato ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112, denunciando il furto ai carabinieri.

Il fatto è accaduto nell'ottobre scorso. A cinque mesi di distanza i carabinieri della stazione di Cherasco hanno tratto in arresto il ladro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Asti - Ufficio GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I militari dell'Arma sono riusciti a risalire all'identità del ladro grazie all’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza delle strade cittadine, all’estrapolazione dei frames che ritraevano il malfattore alla guida del veicolo e al seguente riconoscimento fotografico effettuato. L’autovettura, ritrovata a Busca con targa straniera e pronta per essere trasportata fuori dal territorio nazionale, è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine in quanto specializzato in furti di autovetture di pregio, al termine delle formalità di rito è stato associato presso il carcere di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.