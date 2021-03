MotoGP 2021: i protagonisti della nuova stagione

L’attesa è ormai terminata e tutti gli appassionati si preparano ad assistere, seppur da casa, alla prima gara di MotoGP che aprirà ufficialmente la nuova stagione domenica 28 marzo. Dopo un 2020 sicuramente complicato dal Covid, ci si prepara ad uno spettacolo senza precedenti perché sono moltissime le novità di quest’anno, a partire dal ricambio generazionale dei piloti. Con Marc Marquez fuori dai giochi, almeno nelle prime due gare, potrebbero crearsi dei nuovi equilibri e sembra ormai certo che se ne vedranno delle belle.

Scopriamo insieme quali sono i protagonisti di questa nuova stagione, ricordandovi per per vedere la MotoGP in TV l'appuntamento rimane su Sky Sport al canale 208.

1. Jack Miller (Ducati)

Una grande novità di questa stagione del MotoGP sarà Jack Miller, che è passato dal team Ducati Pramac a quello ufficiale e potrà dimostrare il proprio valore nella prima gara in Qatar. In una recente intervista l’australiano ha dichiarato di essere prontissimo a questa grande sfida e sembra anche piuttosto ottimista. Confermato il feeling con la Desmosedici, Jack Miller appare tra i favoriti in questo Mondiale e potrebbe riservare delle straordinarie sorprese. Passato in MotoGP nel 2015, il pilota australiano ha alle spalle ben 99 gare ma un’unica vittoria, che risale al 2016.

2. Joan Mir (Suzuki)

Sicuramente nella rosa dei favoriti rientra anche il campione del mondo 2020, Joan Mir, che anche quest’anno correrà in sella alla Suzuki. Il pilota spagnolo non vede l’ora di tornare in pista e dimostrare di avere ancora le carte in regola per conquistare il podio. Certo, quest’anno gli equilibri saranno differenti e ciò potrebbe destabilizzare Joan Mir, che però rimane tra i favoriti di questo MotoGP.

3. Miguel Oliveira (KTM)

Potrebbe rivelarsi un grande protagonista in questo nuovo mondiale di MotoGP anche Miguel Oliveira, del team KTM. Dopo la vittoria nel GP Stiria 2020, il pilota sembra assolutamente pronto a dare spettacolo e la grinta di certo non gli manca. Come osservato da Melandri, Oliveira è l’unico dei piloti di nuova generazione che sembra seguire le orme dei più “anziani” per la sua scarsa propensione a poggiare il gomito a terra e per i suoi movimenti sempre misurati, mai eccessivi.

4. Alex Rins (Suzuki)

Nel team Suzuki potrebbe brillare nuovamente Alex Rins, che in passato ha dato prova a più riprese della sua abilità in sella alle due ruote. Lo spagnolo infatti ha alle spalle ben 3 vittorie e ha dato del filo da torcere sia a Marquez che a Valentino Rossi: potremmo dunque vederne delle belle anche quest’anno.

5. Franco Morbidelli (Yamaha)

Prontissimo e dato per favorito è anche Franco Morbidelli, che non vede l’ora di tornare in pista seppur accontentandosi di una Yamaha in versione 2019 che potrebbe non essere il massimo in quanto a prestazioni. Reduce da una stagione in cui il riscatto era la parola d’ordine, in questo nuovo MotoGP Morbidelli potrebbe davvero fare spettacolo.

6. Valentino Rossi (Yamaha)

Torneremo a veder correre anche Valentino Rossi in questo MotoGP 2021 e sembra che il pilota sia in ottima forma. Certo, competere con i nuovi campioni sarà difficile, ma non è ancora detta l’ultima parola perché per il momento i test sono stati super positivi.