Bruno Marengo e la Profilo Srl protagonisti a Fatti di moda con Noemi Passaniti domenica alle 21

Domani, come ogni domenica, andrà in onda alle ore 21 una nuova puntata di "Fatti di moda" in diretta su Targato CN e La Voce di Alba. Il format, che si concentrerà su tutto il mondo e lo stile della moda, è condotto da Noemi Passaniti con la regìa di Andrea Olimpi.

Ospite della puntata sarà Bruno Marengo della Profilo Srl, azienda del comparto tessile con sede a Bra in provincia di Cuneo.

Noemi Passaniti, stilista 26enne di La Morra che ha da poco avviato un marchio di moda femminile “1FIRST”. Ha frequentato le scuole ad Alba fino alla maturità classica internazionale. Poi si è trasferita a Parigi per quattro anni dove ha frequentato l’università ESMOD con indirizzo “Fashion design”.

Le esperienze lavorative in Francia e in Italia sono state diverse: dallo showroom di Emilio Pucci all’ufficio stampa. È stata una scelta ponderata perché l’obiettivo era quello di capire i diversi aspetti del mondo della moda, per poi sviluppare il mio progetto.

Per quanto riguarda 1FIRST, Noemi ne segue tutti i dettagli: dall’ideazione della collezione alla scelta dei tessuti, fino alla realizzazione degli abiti. È uno stile adatto alle donne dai 25 anni in su, senza limiti di età.