Motori: semaforo verde per il 5° Rally del Grappolo, appuntamento a metà maggio

«In questi giorni abbiamo incontrato le autorità coinvolte nella fase di autorizzazione della gara e abbiamo l’appoggio di tutti nell’organizzare il 5° Rally Il Grappolo nel fine settimana del 15 e 16 maggio», dice Valter Bugnano, coordinatore del comitato organizzatore.

Il San Damiano Rally Club sta lavorando per mettere a punto quanto previsto dalle varie disposizioni, sportive e governative, in merito alla riduzione del rischio di contagio e prepara anche diverse strategie per adattare la gara alle regole che saranno in vigore a metà maggio.

«Abbiamo deciso di spostare il parco assistenza e tutto il quartier Generale compreso centro accrediti, nella zona industriale all’ingresso della Città. Certo piazza 1275 avrebbe avuto un diverso fascino ma abbiamo puntato sull’aver a disposizione maggiori spazi per distanziare meglio i partecipanti e soprattutto non creare assembramenti e disagi nel centro della città», prosegue Bugnano.

Il 5° Rally Il Grappolo avrà, per la prima volta, l’importante patrocinio della Regione Piemonte e la parte agonistica sarà suddivisa tra tre prove speciali da ripetere due volte ciascuna, per un totale di 63 km, distanza massima prevista dalle regole Aci Sport per i Campionati 2021.La gara del 15 e 16 maggio sarà valida per Coppa di Zona e per i trofei R Italian Trophy, Michelin zone rally cup, 3° Trofeo Castigliano, 2° Trofeo lady, 5° Trofeo equipaggio Sandamianese e 1ª Coppa il Grappolo N5.

Il Grappolo sarà aperto anche agli equipaggi stranieri che troveranno sul sito www.sandamianorallyclub.it, nel sottomenu dedicato ai concorrenti e media, tutta la documentazione per le verifiche sportive, tecniche e le dichiarazioni Covid anche in inglese.

Le iscrizioni, gestite on-line tramite il portale Aci Sport apriranno giovedì 15 aprile e chiuderanno mercoledì 5 maggio. Domenica 9 maggio è prevista la distribuzione del road book e le ricognizioni con vetture di serie. Venerdì 14 in programma c’è la seconda giornata di ricognizioni e l’inizio delle operazioni di distribuzione degli accrediti e dei materiali di gara. Sabato 15 la giornata sarà dedicata alle verifiche e allo shakedown. Domenica 16, infine, la gara dalle 8 alle 17, con la speranza di poter fare accedere gli appassionati davanti al Municipio di San Damiano per la premiazione.