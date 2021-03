Bocce: qualificazione ai campionati italiani raggiunta da Francesco Costa e Gabriele Pascariu

Qualificazione campionati italiani raggiunta da Francesco Costa e Gabriele Pascariu. L'Auxilium di Saluzzo si complimenta con i suoi giovani.

Domenica 20 marzo in Valle d’Aosta si è disputato il primo Master della stagione riguardante il Tiro Tecnico Under 15 e il Tiro progressivo per gli Under 15 - 18 – 23.

Appuntamento inter regionale importante, che ha visto impegnati i migliori 30 specialisti del movimento giovanile bocce volo, gareggiare non uno conto l’altro ma ognuno di loro doveva raggiungere un punteggio per assicurarsi la qualificazione e il pass ai campionati italiani che si terranno a settembre ad Andora.

Il primo complimento va a Matteo Costa e Federico Bellino che con un po’ di sfortuna per un solo punto non hanno coronato il sogno della qualificazione, ma la loro competizione è stata davvero ottima e con buone aspettative per la prossima prova.

Ottima competizione per i cugini Francesco e Matteo Costa che hanno fatto il secondo e terzo punteggio nella prova di Tiro progressivo U15.

Nel tiro progressivo U18 e U23, congratulazioni vanno a Gabriele Pascariu che torna a portare con gioia i colori della nostra squadra e a Dennis Giordana che abbiamo lasciato per ultimo solo perché è il più grande dei nostri ragazzi ma che ha brillato per l’ottimo punteggio ottenuto.