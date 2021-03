Volley A2/F: I Risultati negli anticipi della Pool Promozione e la nuova classifica. Vincono Roma e Pinerolo

Nel pomeriggio di oggi si sono disputate le uniche due gare in programma per la prima giornata di ritorno della Pool Promozione. Altre tre partite, infatti, tra le quali anche Lpm Bam Mondovì-Megabox Vallefoglia, sono state rinviate a data da destinarsi.

L’Acqua & Sapone Roma ha affrontato in casa il Cuore di Mamma Cutrofiano superandolo con un netto 3-0 (25-18; 25-17; 25-22). Grazie a questo successo la squadra laziale è tornata ad una sola lunghezza in classifica da Mondovì e può aspirare al sorpasso in vetta, dovendo recuperare una gara in più rispetto le Pumine.

Di certo più combattuto ed avvincente il match tra Cbf Balducci Macerata ed Eurospin Pinerolo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra piemontese di coach Michele Marchiaro, che ha espugnato Macerata con il risultato di 2-3 (24-26; 25-23; 20-25; 25-21; 12-15). Si ferma a 13, dunque, il filotto di vittorie consecutive della squadra marchigiana allenata da coach Paniconi. Di seguito il quadro dei risultati odierni e la classifica aggiornata:

1^ GIORNATA DI RITORNO

Lpm Mondovì M. Vallefoglia Rinv. S.G. Marignano Sigel Marsala Rinv. G.W. Sassuolo Volley Soverato Rinv. A&S Roma Cdm Cutrofiano 3-0 Cbf Macerata Eur. Pinerolo 2-3

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE