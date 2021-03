Sci alpino - Fabio Allasina, talento e sacrificio per continuare a crescere: "Pretendo sempre molto da me"

Ha ancora tanta strada da fare ma Fabio Allasina sta costruendo la sua carriera con impegno e massima dedizione, sfruttando il talento di cui la natura lo ha dotato.

Una settimana fa il campioncino classe 2004 dello Ski College Limone Piemonte ha conquistato un doppio oro, in gigante e in parallelo, nei Campionati Italiani Aspiranti svoltisi a Pila.

Impresa notevole, giusto premio ai sacrifici del 17enne di Frassino che si divide tra scuola (Bodoni di Saluzzo), allenamenti (a Limone) ed il lavoro presso gli autolavaggi della famiglia (a Cuneo e Verzuolo), impegno ancora più incalzante da quando, un anno fa, è mancato suo papà.

E' presto per fare previsioni sul futuro di Fabio ma la stoffa c'è e la predisposizione al sacrificio può diventare l'arma più preziosa nella sua vita da atleta.

Abbiamo contattato Fabio Allasina ad una settimana di distanza dalla giornata dei due titoli, quella del 19 marzo. Proprio nel giorno della festa del papà ha omaggiato il suo con un (doppio) regalo splendido: "Per quanto riguarda il gigante un po'me lo aspettavo, anche se un conto è pensarci ed un altro è riuscirci. Sono contento e soddisfatto. Il primo pensiero è stato per mio papà che purtroppo non c'è più, poi ho subito chiamato mia mamma, come faccio sempre dopo una manche. In quei momenti sento anche gli allenatori, quindi penso a godermi la medaglia. La vittoria nel parallelo era meno prevista e per questo è stata davvero bella. Non mi sento arrivato, pretendo sempre molto da me stesso. Queste medaglie possono aiutarmi ad entrare in un gruppo sportivo, obiettivo importante per me. Slalom o gigante? Lavoro su entrambe, anche in velocità posso dire la mia. La predisposizione al sacrificio aiuta, il lutto che ho avuto mi ha insegnato tanto in questo senso. Idoli? Naturalmente seguo la Coppa del mondo ed i grandi campioni del presente e del passato. Mi piace molto Pinturault da un punto di vista tecnico e Marcel Hirscher per la sua mentalità e tenacia."