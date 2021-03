“Disagi e disastri psicologici tra gli adolescenti”: da piazza Galimberti, a Cuneo, l’appello ad aprire anche le superiori (FOTO e VIDEO)

C’è Sara Masoero, la prof del liceo scientifico di Cuneo che non ha mai smesso di fare lezione all’aperto, in prima fila in piazza Galimberti alla manifestazione per la scuola. Ci sono gli studenti che sono stati con lei in queste lunghe settimane di dad all’aperto.



Draghi ha annunciato la riapertura per gli studenti fino alla prima media dal 6 aprile, anche in zona rossa. Ecco che c’è molta meno gente oggi in piazza. Ma chi continua a protestare vuole la riapertura per tutti, in particolare per gli studenti delle superiori, gli adolescenti, che stanno pagando un prezzo altissimo.



Sono sempre di più gli appelli anche del mondo scientifico: questi ragazzi devono tornare ad avere una vita sociale e di relazione, devono tornare a scuola. Aumentano gli episodi di autolesionismo e depressione.

E sono loro stessi, gli studenti, a chiedere di poter tornare in classe, rispettando le regole come hanno sempre fatto. “Siamo stati dimenticati. Ci stanno rubando il futuro. Se Draghi vuole investire sui giovani, deve farci tornare a scuola”, dicono.



Uno studente: “Questa pandemia ci ha insegnato anche una cosa positiva, il rispetto per le regole. Non siamo negazionisti! Ma in tutto questo rispetto manca la scuola, obsoleta, fatiscente! Non c’è rispetto per la scuola e non c’è rispetto per noi! Ci stanno negando il diritto all’istruzione! Siamo reclusi dietro uno schermo, basta! Se siamo il futuro, partiamo dal dare un futuro alla scuola".