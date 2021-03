Calcio Serie D - Si accumulano i rinvii, la LND stoppa il campionato dal 25 aprile per riassorbire i recuperi

Uno stop al campionato per assorbire i recuperi in vista del rush finale. E' questo il verdetto arrivato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il campionato di Serie D.

Nei vari gironi, complice la nuova impennata pandemica, si stanno registrando diversi rinvii (sono già 3 gli incontri accumulati nel girone A) e per garantire un finale di stagione il più regolare possibile, la LND ha deciso di imporre un possibile stop al calendario a partire dal 25 aprile.

La nota ufficiale