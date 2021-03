Calci e pugni sotto i portici in corso Nizza a Cuneo: un ferito

Sarebbero futili motivi - parrebbe uno scambio di messaggi telefonici - alla base dell'aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 28 marzo, sotto i portici di corso Nizza a Cuneo.

Vittima del pestaggio, a opera di un gruppo di connazionali, un ventenne albanese, colpito con calci e pugni al degenerare di un'accesa disucssione avvenuta nei pressi della Farmacia Sacro Cuore. In soccorso all'aggredito - avvisato telefonicamente, sembrerebbe, da una delle ragazze con cui si accompagnava la vittima del pestaggio - è poi arrivato un amico, coinvolto anch'egli nella rissa che ha avuto come esito l'accesso al Pronto Soccorso del ventenne: medicato per ematomi e lievi ferite, non è grave.

Avvisati da alcuni passanti che hanno chiamato il 112 sono intervenute due pattuglie delle Volanti, che hanno identificato i protagonisti della rissa - nessuno dei quali risiederebbe a Cuneo - e ascoltato alcuni testimoni.