Borsa: ecco dove si concentrano oggi gli investimenti dei trader

Con la crescita dei mercati finanziari prosegue il momento positivo per il trading online, con volumi in forte incremento e un numero sempre più elevato di investitori. Ovviamente l’azionariato rimane il settore più apprezzato, in quanto più accessibile e in grado di offrire un’ampia scelta di soluzioni di trading. In particolare, l’interesse dei trader è molto forte sullo S&P 500, l’indice tecnologico Nasdaq 100 e il DAX 30.

Secondo il famoso broker Plus 500, oltre al mercato azionario nel 2020 sono saliti anche gli investimenti tramite CFD sulle materie prime, con un netto aumento dei volumi di scambio su contratti derivati sull’oro e sul petrolio. Naturalmente uno degli asset principali si conferma il cambio euro dollaro, infatti dopo una riduzione delle operazioni all'inizio dell’anno passato, nel secondo semestre il Forex è tornato sui livelli pre-covid.

In Italia continua ad essere alta l’attenzione per Piazza Affari, specialmente dopo la conferma del nuovo governo a guida Draghi, con l’ex presidente della Bce che ha favorito il crollo dello spread e aperto nuove opportunità per la crescita dell’azionariato italiano. In aumento gli investimenti sulle criptovalute, un andamento registrato da tutti i principali broker online come eToro e Plus 500, oltre all’incremento delle posizioni sugli ETF preferiti da chi vuole investire nel lungo termine e minimizzare il rischio.

Perché investire su Borsa Italiana nel 2021?

Nonostante la maggiore parte degli investitori italiani preferisce operare sulle Borse americane, è importante rivalutare in questo momento le potenzialità di Piazza Affari. Come si può notare dal grafico del ftse mib alla borsa di milano in tempo reale a cura del portale Borsainside.com, dall’inizio dell’anno il listino è salito di oltre il 5%, tuttavia rimane ancora oggi al di sotto dell’8% rispetto ai livelli raggiunti prima dell’emergenza sanitaria.

Confrontando questo risultato con lo S&P 500, si vede come l’indice americano sia cresciuto di oltre il 16% in confronto alla quota toccata prima della pandemia, con una prestazione decisamente over-performing sostenuta dal QE strutturale della Federal Reserve. Questo dato mostra come la Borsa Italiana possa offrire dei margini di crescita importanti, soprattutto se il governo Draghi sarà in grado di sfruttare i fondi europei, utilizzando le risorse in arrivo con il Next Generation UE.

In particolare, gli esperti consigliano di concentrarsi sulle azioni value, ovvero sui titoli che presentano un basso indice tra il prezzo della quotazione e gli utili, in quanto nei prossimi mesi potremo assistere a un’inversione di tendenza rispetto ai titoli growth. Inoltre bisogna individuare i settori che potrebbero essere favoriti dal Recovery Fund, tra cui soprattutto il tecnologico e l’economia verde.

Come diversificare gli investimenti con le criptovalute

In vista di una possibile ripartenza dell’economia globale ritorna la preoccupazione sull’aumento dei prezzi, infatti sono in molti a prevedere nel lungo termine la crescita dell’inflazione. Per tutelarsi è importante diversificare gli investimenti, puntando su asset al riparo dai rischi inflazionistici come le criptovalute, ad esempio seguendo le indicazioni utili proposte dalla guida che spiega come fare trading sul bitcoin realizzata dagli esperti di Europar2010.org.

Con il prezzo elevato di molte criptovalute, oltre al pericolo della svalutazione con forti oscillazioni provocate dalla presenza di un mercato non regolamentato, la soluzione alternativa più efficace è investire tramite i CFD. Con i contratti per differenza, infatti, è possibile aprire posizioni in ogni direzione del prezzo, quindi attraverso un broker online si può investire con operazioni al rialzo (long) oppure al ribasso (short), approfittando delle fluttuazioni delle quotazioni per speculare sulle variazioni del prezzo.

Per ottimizzare le performance è fondamentale controllare il rischio in modo accurato, utilizzando l’analisi tecnica per studiare i grafici e l’analisi fondamentale per monitorare le notizie e i fattori macroeconomici più rilevanti. Ovviamente bisogna migliorare le proprie competenze in modo graduale, dedicando tempo alla formazione professionale e facendo esperienza in modo sicuro con un conto demo.

Ad ogni modo, il trading di criptovalute permette di variare il tipo di investimenti, per non lasciarsi sfuggire le opportunità fornite dal settore cripto, ma anche per diversificare gli asset e gestire in maniera più efficiente il rischio. Senz’altro è indispensabile valutare con attenzione i parametri di ogni posizione, impostando sempre gli stop loss e analizzando in maniera approfondita tutti i singoli trade, evitando di investire sui rumors ma usando sempre la pianificazione e seguendo le proprie strategie di trading.