Olivero Impianti e il Comune di Centallo accendono la nuova illuminazione del campo “sintetico di Via delle Scuole” (FOTO E VIDEO)

Porta la firma di Olivero Impianti la nuova illuminazione del “campo sintetico di Via delle Scuole”, il centro sportivo polivalente di Centallo. Mercoledì sera, il titolare dell'azienda Gianpaolo Olivero con i suoi tecnici che hanno progettato e realizzato l’intervento si sono ritrovati al campo per un sopralluogo / inaugurazione con il sindaco Giuseppe Chiavassa e i dirigenti dell’Asdg Giovanile Centallo che gestisce la struttura.

Il progetto prevedeva la riqualificazione dell'impianto di illuminazione, ormai obsoleto con una illuminazione non adeguata, costituita da 6 pali alti dodici metri, ognuno dei quali composto da quattro lampade da 1.000 watt.

L'intervento è stato realizzato con sei nuove torri faro da 17 metri, ognuna con tre lampade a Led di nuova generazione da 960 watt.

I ragazzi che da qualche settimana si allenano al campo - e gli istruttori che li seguono - hanno già potuto sperimentare la migliore resa dell’illuminazione che - come ricorda l'allenatore della Giovanile Centallo Danilo Bianco - "ci permette di allenarci nelle migliori condizioni. La prima volta che abbiamo acceso siamo rimasti sbalorditi sembrava di giocare in un campo si seria A, nelle nostre categorie non siamo così abituati".

La stessa Società e di conseguenza il Comune, avranno anche un vantaggio da sperimentare con il tempo, di ordine economico, dal momento che la tecnologia a Led con recuperatore di flusso garantisce un risparmio molto consistente, pari a 6 kw/h, che equivale a due appartamenti accesi in meno per ogni periodo di utilizzo.

Il terzo beneficio consiste in una riduzione dell’inquinamento luminoso, legato al recuperatore di flusso che fa in modo di indirizzare tutta la luce verso il suolo senza disperdersi verso l’esterno, evitando di alterare il paesaggio notturno circostante.

“Il primo obiettivo del nostro lavoro - dichiara il titolare Gianpaolo Olivero - era ovviamente quello di rispondere ai requisiti del bando di gara, che ci indicava una serie di prescrizioni tecniche. Per nostra filosofia aziendale, tuttavia, ci proponiamo di fornire al committente, in ogni lavoro, un «plus» in termini di qualità, che in questo caso è dato dal risparmio e dalla sostenibilità ambientale. Ne siamo molto orgogliosi”.





L'azienda Olivero impianti è presente sul mercato dal 1987 e offre un servizio completo di progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione di impianti industriali.





