Covid, oggi sfiorati i 16mila vaccinati in Piemonte. Sono oltre 9.000 gli ultraottantenni

In attesa di domani, quando i medici di medicina generale andranno a migliorare le possibilità di vaccinare per il Piemonte, il traguardo dei 20mila vaccinati quotidiani è ancora lontano. Nella giornata di oggi, tuttavia, sono state 15.936 le persone che hanno ricevuto una dose per combattere la diffusione del Covid, tra cui 9.033 ultraottantenni.



Secondo i dati elaborati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, a 7.610 è stata somministrata la seconda dose.