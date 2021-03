"Cioccolato Giovani" premia studentessa dell’Alberghiero di Mondovì

Anche in questa inedita modalità di confronto, l’Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì ha partecipato al concorso nazionale “Cioccolato Giovani 2021”.



Tatiana Garro, allieva del corso di pasticceria/cioccolateria diplomatasi lo scorso giugno 2020, si è aggiudicata un premio speciale per il lavoro realizzato.

"Cioccolato Giovani" è una rinomata competizione che da anni richiama da tutta Italia gli studenti degli istituti alberghieri. Quest’anno essa si è svolta in maniera del tutto tecnologica, attraverso la realizzazione di due video per dimostrare la realizzazione di un prodotto di pasticceria da forno e di un cioccolatino, valorizzando le materie prime offerte dal rispettivo territorio.



Tatiana ha preparato due prodotti: un friabile "petit four" al cacao con confettura di pesche nettarine, rivisitazione moderna della pasta di meliga del Monregalese, e un cremoso cioccolatino aromatizzato con la lavanda di Sale San Giovanni.



Per l’Istituto Alberghiero Giolitti si tratta dell’ennesimo positivo riconoscimento di un lavoro di ricerca e di supporto ai talenti delle proprie allieve e allievi.



La scuola ringrazia la dirigente Donatella Garello per la promozione e la realizzazione dell’intero progetto e il team di docenti che hanno seguito e curato la preparazione dell’allieva: Silvio Pellegrino, Paolo Peirano, coadiuvati da Danilo Guerra e Davide Giordana. Si ringrazia altresì Ettore Poggi, videomaker.