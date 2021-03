Così Dante diventa "social": da Saluzzo omaggio al sommo poeta

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, il Ministero dell’Istruzione ha lanciato l’iniziativa #DanteSocial, che intende valorizzare l’opera di Dante sui social network, in modo originale e innovativo.



La classe 4ª C “Industria e artigianato per il made in Italy” della sezione “Pellico” del "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo ha preso parte al progetto, partito il 22 marzo e conclusosi venerdì 26.



Ogni classe aveva la possibilità di rielaborare in modo creativo diverse proposte didattiche, organizzate in cinque aree tematiche: divine parole, divine immagini, divini suoni, divini giochi e divini progetti.



Ed ecco Dante che sbarca su Instagram, che scrive messaggi su Whatsapp, che vede i suoi versi riscritti con gli Emoji o in Wordart creati per l’occasione.



La classe, inoltre, ha partecipato a un piccolo “esperimento” di riscrittura poetica con la professoressa Manuela Bosio, passando attraverso la sottolineatura del testo originale della “Commedia”, per creare versi nuovi e spesso sorprendenti..



"Una bellissima esperienza – racconta l’insegnante –, che ha acceso l’interesse nei confronti del Poeta e della sua opera, passando attraverso mezzi familiari per i ragazzi, lo smartphone, il social network, l’emoji. Un interesse che ha ravvivato in loro l’idea di un Dante molto attuale e vicino alle problematiche del nostro tempo".



Dall’istituto saluzzese arriva ringraziamento particolare all’animatore digitale, professor Foti, che si è interessato per primo all’iniziativa, ha partecipato ai workshop informativi e l’ha proposta ai docenti.