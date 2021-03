Peste e Covid a confronto: la ricerca degli studenti dell'Arimondi Eula di Racconigi e Savigliano

Come si vive l’esperienza di una spaventosa pandemia? Quali azioni il potere politico deve porre in essere per contrastare il contagio, prevenirne gli effetti e proteggere la popolazione? Quando si può sperare di lasciarsi alle spalle le paure, le morti e la sottrazione dell’accessibilità allo spazio pubblico?

Domande mai come in questo momento attuali, angoscianti e dirimenti per il nostro tempo e le nostre vite. Ma non siamo i primi nella storia a essercele poste, a esserne tormentati.

Undici classi di entrambe le sedi dell’I.I.S. ARIMONDI EULA di Savigliano e Racconigi, nel corso del mese di marzo, hanno avuto la possibilità di incontrare i protagonisti di un’altra spaventosa e terrificante pandemia che ha profondamente scosso la nostra civiltà appena qualche secolo fa: la peste che ha colpito il nostro territorio tra il 1630 e il 1632. Allievi e docenti sono stati guidati in questo mirabile viaggio nel tempo dalla competenza e dall’entusiasmo della dottoressa Silvia Olivero dell’Archivio Storico della Città di Savigliano.

Attraverso una selezione ragionata e davvero efficace di documenti conservati nell’Archivio, gli allievi hanno potuto conoscere le premesse del contagio del 1630, la paura stessa di pronunciare e scrivere il nome “peste”, la preparazione messa in atto dalle autorità pubbliche e le drastiche misure - un lockdown ante litteram - che si sono rese necessarie per contenere un’infezione in ogni caso devastante in termini di vite umane mietute.

Tra il 1630 e il 1632, mentre le terre del Ducato sabaudo conoscevano l’ennesimo episodio militare di un secolo violento quanto pochi altri lo sono stati, la città di Savigliano, luogo in cui trovò la morte anche il duca Carlo Emanuele I di Savoia, affrontò il dramma della peste con gli strumenti scientifici e culturali del tempo, confidando nell’intervento miracolistico della Provvidenza (acquistando, ad esempio, un presunto olio miracoloso venduto in un convento milanese) ma nondimeno cercando di limitare il contagio con le misure consentite dall’ingegno umano.

Le straordinarie capacità narrative e la minuziosa competenza storica della dottoressa Olivero sono risultate tanto affascinanti da riuscire a rendere vivi e presenti i protagonisti di quelle lontane vicende, permettendo ai nostri studenti di sentirsi meno soli nei tribolati giorni di questa nostra pandemia che, come quelle passate, inevitabilmente (speriamo presto) passerà.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, agli studenti e ai docenti partecipanti, alle prof.sse Mario e Pignata, referenti del progetto, al Dirigente Scolastico prof. Luca Martini nonché alla cortese ospitalità dell’Archivio Storico della Città di Savigliano