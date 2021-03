Savigliano: Informagiovani e Consulta attività produttive incontrano gli studenti dell'Arimondi Eula

L'Informagiovani di Savigliano, in collaborazione con la Consulta attività produttive, prosegue gli incontri dedicati al mondo del lavoro per gli studenti degli Istituti superiori.

Venerdì 26 marzo per tutta la mattina, gli studenti delle 8 classi quinte dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi, grazie alla professoressa Valentina Bosio, referente per l’orientamento in uscita, hanno incontrato le Associazioni di categoria del nostro territorio: Confcommercio con Tiziana Altina, Elsa Ghilardi e Livio Raballo, Confindustria con Ines Gaveglio, Coldiretti con Daniel Caffaro e Confartigianato con Giuseppe Berardo che hanno raccontato ai ragazzi come è cambiato il mondo del lavoro per effetto della pandemia, le competenze ricercate dai diversi settori produttivi e i servizi che le loro associazioni offrono ai giovani in cerca di occupazione.

Molti i consigli, in ottica positiva, che i diversi esperti hanno dato ai ragazzi rispetto a come muoversi per affacciarsi in questo mondo del lavoro, che vive un momento di forte cambiamento, di cui loro sono i protagonisti. La necessità dei rendersi “attraenti”, il valore della formazione e la necessità di conoscere le diverse opportunità.

L’incontro è stata l’occasione per presentare i servizi che l’Informagiovani offre ai giovani che gravitano sul territorio con la possibilità di avere informazioni su lavoro, formazione e un operatore per la redazione del curriculum vitae.

“Ritengo fondamentale realizzare momenti di confronto che consentono di creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro – dichiara l’assessore alle politiche per i giovani Paolo Tesio – ringrazio l’Informagiovani per il coordinamento e la Consulta attività produttive per la disponibilità dimostrata”

“Abbiamo scelto una presentazione a tutto tondo, con i diversi settori produttivi, proprio consentire ai ragazzi di conoscere le diverse opportunità che il mondo del lavoro propone” – dichiara Mariella Carta, responsabile dello sportello Informagiovani.

Il prossimo appuntamento sarà il 15 aprile alle ore 15.30 dove si parlerà opportunità formative post diploma, con la presentazione di diversi percorsi proposti sul territorio nei diversi settori.