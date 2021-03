In tutta la Granda flash mob contro la Dad: "Anche i giovani hanno bisogno della scuola in presenza"

"Riapriranno fino alla prima media. Non è sufficiente": così genitori, studenti e docenti che aderiscono al movimento Scuole Aperte Cuneo commentano il rientro dopo Pasqua previsto dal Governo Draghi.

"Anche i giovani hanno bisogno della scuola in presenza" questa la loro richiesta. Per farla sentire si troveranno questo pomeriggio, domenica 28 marzo, nelle piazze di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo.

Dalle 16 alle 18, con mascherina e distanziamento sociale, i manifestanti si incontreranno per dire "no" alla dad per la seconda manifestazione nazionale della Rete "Scuole in Presenza".

Appuntamento a Saluzzo in piazza Vineis/via Silvio Pellico, a Cuneo in piazza Galimberti, ad Alba in piazza San Paolo, a Bra nell'area pedonale di corso Cottolengo (sopra l'ala davanti al Comune) e a Fossano in piazza Manfredi.