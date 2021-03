Biathlon: Paolo Barale d'oro nella Mass Start dei Campionati Italiani

Ultimo weekend di competizioni in Val Martello, dove si stanno disputando i Campionati Italiani di biathlon per le categorie Assoluta, Juniores, Giovani e Aspiranti.

La giornata di sabato 27 marzo è stata dedicata alle Mass Start, che hanno dato diverse soddisfazioni al Piemonte.

La squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali ha conquistato il successo nella categoria Under 17 maschile, grazie ad un fantastico Paolo Barale (Entracque Alpi Marittime). Per lui una gara sontuosa, dominata a partire dal primo poligono, quando l’atleta cuneese classe 2005 aveva coperto velocemente i cinque bersagli, lasciando la zona di tiro nettamente prima degli altri. Poi altre due serie perfette ed infine i due errori, del tutto indolori, nella serie finale in piedi. Al traguardo Barale è giunto con un vantaggio di 57” sul valdostano Gabriel Curtaz (Gressoney Monte Rosa), mentre al terzo posto ha concluso il trentino Gabriel Casagrande (Unione Sportiva Dolomitica).

Fuori dalla top ten Mattia Bottasso (Valle Pesio), con otto errori. Giornata complicata per Michele Carollo (Entracque Alpi Marittime), 17° con 11 errori complessivi.

Nella stessa gara sono arrivati anche il 38° posto di Nicolò Aime (Entracque Alpi Marittime) ed il 42° di Tommaso Peano (Busca). Ai piedi del podio ha chiuso Marco Barale (Fiamme Oro) nella categoria Giovani. Il poliziotto cuneese è stato staccato nel finale da Leonardo Mosquet (Sarre), cugino del campione di sci nordico Federico Pellegrino, giunto terzo. La vittoria è andata al valdostano Nicolò Betemps (Fiamme Oro), davanti a Christoph Pircher (Amateursportverein Ridnaun). Nona posizione per Thomas Daziano (Entracque Alpi Marittime), rallentato da sette bersagli mancati. Diciottesima piazza per Riccardo Fenoglio (Entracque Alpi Marittime), incappato in sei errori.

Bellissima medaglia d’argento per Stefano Canavese (Centro Sportivo Esercito) nella competizione Juniores. Il nazionale azzurro è giunto alle spalle di Iacopo Leonesio (Carabinieri), vincitore con 13” di vantaggio sul cuneese, che al tiro ha commesso un errore in più rispetto al valdostano (tre errori contro due). L’ottava posizione finale per Nicolò Giraudo (Entracque Alpi Marittime) e la decima di Matteo Vegezzi Bossi (Fiamme Gialle) completano i risultati dei piemontesi.

Tra i Seniores successo di Lukas Hofer (Carabinieri) su Thomas Bormolini (Centro Sportivo Esercito) e Dominik Windisch (Centro Sportivo Esercito).

Nessuna medaglia per il Comitato FISI Alpi Occidentali nelle gare femminili, ma la prestazione di Fabiola Miraglio Mellano (Entracque Alpi Marittime) vale come un podio. L’atleta classe 2006, ancora della categoria Allievi, ha chiuso al quarto posto tra le Aspiranti, al termine di una prova di altissimo livello, che l’ha vista lottare per il podio fino all’ultimo poligono. La vittoria è andata alla trentina Fabiana Carpella (Fiamme Oro), davanti alle friulane Serena Del Fabbro (Monte Coglians) e Astrid Plösch (Weissenfels). Quinta posizione per Matilde Salvagno (Entracque) con sette errori, undicesima piazza per Carlotta Gautero (Entracque Alpi Marittime), altra atleta del 2006, che ha mancato dieci bersagli. Trentesima Carola Quaranta (Entracque Alpi Marittime), anche lei del 2006. Nessuna piemontese al via della gara Giovani, vinta da Martina Trabucchi (Centro Sportivo Esercito), davanti a Denise Planker (Val Gardena) e Sara Scattolo (Fiamme Oro).

Molto positiva anche la prova di Gaia Brunetto (Centro Sportivo Esercito) nella gara delle Juniores, che si è disputata contemporaneamente a quella delle Seniores: la cuneese ha chiuso al quarto posto a 3’,25”dalla vincitrice, Rebecca Passler (Carabinieri), capace addirittura di terminare la sua gara davanti a Lisa Vittozzi (Carabinieri) e Dorothea Wierer (Fiamme Gialle), che hanno concluso nelle prime due posizioni tra le Seniores. Per Gaia Brunetto tre errori, arrivati tutti nelle prime due serie. Sesta è giunta invece Martina Zappa (Alta Valtellina), biellese che gareggia per il Comitato Alpi Centrali.