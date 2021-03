L’influencer marketing in Italia cresce e si specializza

L’influencer marketing è quel particolare ramo di promozione per il quale le aziende scelgono personaggi sui social a cui affidare la promozione di prodotti o servizi. Si tratta di una transazione per la quale il personaggio scelto deve identificare la mission dell’azienda con cui entra in contatto per la creazione di contenuti promozionali destinati ad un preciso target di utenti sui social e sul web.

Dal testimonial all’influencer

In televisione questo modo di fare pubblicità era conosciuto con il nome di “testimonial” ma che, a differenza dell’influencer marketing, utilizzava un modo di comunicare esplicito in cui la sponsorizzazione non era celata. Al contrario, il settore influencer prevede la creazione di contenuti spontanei e naturali che esaltano le qualità del prodotto attraverso il consiglio affidabile di un personaggio gradito al pubblico.

Nel 2020 l’osservatorio ONIM ha rilevato una maturazione del settore tale per cui sono aumentate le aziende che lavorano in quest’ambito. A tal proposito, per un aspirante lavoratore di questo ambiente c’è sempre dietro una buona agenzia che aumenta followers , come la SWJ WEB MARKETING dei fratelli Joel e Roger Pagini, che cura le relazioni ed i contenuti e, quindi, segue l’aspetto business e marketing del profilo. Raramente chi ambisce a risultati remunerativi di un certo livello agisce da solo, come accadeva agli arbori dell’influencer marketing.

Abilità e competenze per lavorare nel settore

Le qualità estetiche sono l’aspetto minore da considerare per subentrare in questo mondo che cerca professionisti di valore, capaci di comunicare e di creare interesse. Sebbene si ritenga spesso che i social siano la “peggior fonte” di canoni estetici impossibili e innaturali, la realtà è che oggi questi hanno sdoganato la perfezione e, sempre più spesso, tendono ad esaltare la normalità.

Per questo, chi volesse entrare a far parte di questo mondo dovrebbe preoccuparsi più di avere un’idea, una strategia e soprattutto qualcosa da raccontare piuttosto che del proprio aspetto fisico. Oggi è importantissimo evitare di forzare la comunicazione con costruzioni finte, perché gli utenti sono diventati piuttosto bravi a rendersene conto.

Le nuove frontiere del business

L’influencer Marketing è una attività professionale che sta diventando sempre più affermata nel settore pubblicitario.

Numerosi i brand e le aziende che prediligono la figura dell’influencer per la promozione di un prodotto o servizio. In tal modo si raggiunge capillarmente un target di nicchia in base alle peculiari esigenze, gusti e bisogni dell’utente finale.

Ad esempio un brand di moda predilige promuovere la propria attività attraverso influencers esperti del settore e che contano numerosi followers appassionati alla nicchia di riferimento, così come brand di giocattoli raggiungeranno i piccoli attraverso la promozione da parte di personaggi amati da questo target selezionato in base al parametro demografico.