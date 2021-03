Volley: L'opposto Matteo Paoletti si accasa nel Salento! L'ormai ex Vbc Mondovì scende in B e firma per la Leo Shoes Casarano

Matteo Paoletti è un nuovo giocatore della Leo Shoes Casarano, ambiziosa società di serie B (Gir I/2) della provincia di Lecce. Una settimana fa il derby di Cuneo e l'ultima gara disputata con la maglia del Vbc Synergy Mondovì, ed oggi la notizia della firma per la società salentina. Un approdo in una squadra che punta senza mezzi termini alla promozione in serie A3.

La finestra di mercato si chiuderà questa sera a mezzanotte, ma con il limite di potersi trasferire in una categoria diversa da quella frequentata in questa stagione. Per Paoletti, pertanto, così come per i suoi compagni di squadra del Vbc Mondovì, l'unica chance a disposizione per non chiudere anzitempo la stagione sportiva era quella di accasarsi in serie B.

Un'opportunità per l'esperto opposto, ma soprattutto per i club di quarta serie, che in questo modo hanno potuto puntellare i propri roster in vista delle fasi finali della stagione. L'ex giocatore dei Galletti, ha ricevuto diverse offerte, una proveniente anche dalla Sardegna, ma alla fine la scelta è ricaduta sul Casarano. La società salentina ha ufficializzato l'arrivo dei Paoletti, dandone notizia sul proprio sito.