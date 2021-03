Sci nordico, Campionati Italiani a Passo Cereda: in gara Lorenzo Romano e Daniele Serra

A Passo Cereda si è svolta, sabato 27 marzo, la seconda giornata dei Campionati Italiani di sci nordico, con in programma la Staffetta mista per i Seniores e le Staffette maschile e femminile per i Giovani. Nella Staffetta Seniores vittoria delle Fiamme Oro A con Dietmar Nöckler, Anna Comarella e Federico Pellegrino. In seconda posizione le Fiamme Gialle A, con Giandomenico Salvadori, Francesca Franchi e Davide Graz. Terza piazza per i Carabinieri A, con Stefano Gardener, Valentina Maj e Mirco Bertolina.

Due i piemontesi in gara. Lorenzo Romano è stato il primo frazionista per la squadra Carabinieri B, che ha chiuso all’ottavo posto. Daniele Serra, invece, ha chiuso la staffetta di Esercito C, giunta nona.

Sesto posto per il quartetto Alpi Occidentali A nella Staffetta 4x5 km maschile. Al via Samuele Giraudo, Gabriele Rigaudo, Davide Ghio e Martino Carollo. La vittoria è andata a Veneto A con Alex Serafini, Pietro Pomari, Andrea Zorzi e l’infallibile Elia Barp. Seconda posizione per Trentino A e terza per Friuli Venezia Giulia A. 19ª piazza per la formazione per Alpi Occidentali B, composta da Andrea Gastaldi, Simone Negrin, Filippo Tranchero e Lorenzo Castoldi.

La staffetta femminile ha visto ogni Comitato schierare dei terzetti. La vittoria è andata ad Alpi Centrali A con Giulia Cozzi, Veronica Silvestri e Lucia Isonni. Alle loro spalle Alto Adige A e Valle d’Aosta A. Quinta piazza per Alpi Occidentali A, che ha schierato Irene Negrin, Maddalena Somà ed Elisa Gallo.