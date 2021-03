E se fosse una pecora nana a prendersi cura del tuo spazio verde?

Una scelta che guarda al passato, ma che è assolutamente innovativa. Una pratica vecchia cent’anni, ma anche attualissima pensando a una frutticoltura sempre più caratterizzata da frutteti intensivi. Un ritorno alle origini che sa di progresso.

In una parola: il Bècespugliatore, un nome geniale per raccontare come un (più o meno numeroso) gregge di pecore nane possa tagliare il vostro prato secondo natura tenendolo in perfette condizioni in modo totalmente naturale.

“Tutto è cominciato dodici anni fa, all’ombra di un grande castagno da frutta: lì, per la prima volta, ho visto e colto l’interazione tra animale e campo, toccando con mano i preziosi benefici sia per le coltivazioni, sia per il lavoro dell’azienda”: Giuliano Fino, imprenditore agricolo, ha trasformato quella scintilla prima in un’opportunità per sé stesso e adesso è pronto a metterla a disposizione di tutti. Ha cominciato con una pecora nana all’ombra di un grande castagno, due anni dopo un vero e proprio gregge “occupava” il parco fotovoltaico a terra della sua azienda di Revello confermandosi un perfetto decespugliatore naturale e in grado di tenere il campo in perfette condizioni.

“Quella è stata la (seconda) svolta. Mi sono detto: perché non provare a fare la stessa cosa anche in un frutteto non trattato come il kiwi?”. D’altronde, per un’azienda completamente biologica come la mia poter rinunciare, oltre ai prodotti chimici, anche a decespugliatori e trincini meccanici rappresenta un guadagno in termini sia di qualità del lavoro, sia del prodotto”.

I benefici sono stati immediati anche in questo caso: le pecore non entrano in contatto con i tronchi delle piante, concimano completando il ciclo di vita del prato, tagliano l’erba in modo uniforme senza fare solchi o buche.

Per tutto questo tempo, Fino ha testato i risultati e goduto dei benefici e anche grazie ai Bècespugliatori la sua azienda ha ottenuto, negli anni, la certificazione biodinamica e oggi si fregia del marchio Demeter nella vendita della frutta. E adesso è pronto a dare in adozione le pecore del suo allevamento per condividere con tutti questa opportunità: che è perfetta per campi e frutteti, ma anche per giardini e parchi privati e per aree verdi aziendali.

In base alla metratura sarà consigliato un numero di pecore adatto (fino a 1.000 mq, per esempio, sono necessarie due pecore, un maschio e una femmina) e a tutti i clienti sarà garantito un servizio di assistenza telefonica e di assistenza veterinaria in loco convenzionata.

Perché scegliere il Bècespugliatore? "Perché è una soluzione naturale, che permette di completare il ciclo di vita del prato; perché garantisce un taglio perfetto, le pecore rasano l’erba uniformemente anche vicino a tronchi e fusti; perché rispetta il terreno, le pecore infatti sono leggere e camminando non formano buche nel terreno; perché è super resistente, le pecore appartengono a una razza montana (pecore nane d'Ouessant) e quindi sopportano i terreni in pendenza e un’ampia escursione termica; e anche perché è uno strumento educativo, soprattutto per i bambini, poiché permette di insegnare loro a prendersi cura di un animale e di conoscere i processi di vita della natura".

Non sono gli unici motivi, gli altri li potrete scoprire contattando direttamente Giuliano Fino al numero 338.3057597 oppure visitando il sito www.becespugliatore.it.