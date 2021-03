Atletica: Cinque Mulini, ottimo secondo posto nella categoria juniores per Elia Mattio

Buoni risultati per i piemontesi impegnati in un’altra classica della corsa campestre sul territorio italiano. Dopo il Campaccio (nello scorso fine settimana) a San Giorgio sul Legnano, è infatti la volta della Cinque Mulini, sempre in territorio lombardo, precisamente a San Vittore Olona (Milano).

In campo maschile, il successo va all’etiope Nibret Melak. Primo degli azzurri al traguardo è Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), 7mo. Alle sue spalle due atleti piemontesi: Marouan Razine (Esercito), ottavo, a sette secondi, e Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), nono a sette secondi a sua volta da Razine.

Nella prova femminile primo posto ancora per un’atleta etiope, Tsehay Gemechu mentre è settima la sua connazionale dell’Atl. Saluzzo Belay Tegegn Addisalem. Prima delle azzurre Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) 10ma, seguita a 5 secondi dalla piemontese Giovanna Selva (Sport Project VCO), 10ma. 16ma piazza per Anna Arnaudo (CUS Torino), seguita dalla compagna di club Gloria Barale 17ma.

Nella categoria juniores bella prova di Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che chiude al secondo posto con tre secondi di svantaggio dal vincitore, Konjoneh Maggi, andato in fuga dopo pochi minuti di gara e in grado di mantenere il margine guadagnato sino al traguardo. Da segnalare anche il sesto posto di Simone Giolitti, compagno di squadra di Mattio, e il 18mo di Alessandro Cafasso (CUS Torino).

Nella categoria allievi, spicca il terzo posto di Sofia Cafasso (CUS Torino) davanti a Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo), quarta classificata. Da segnalare anche l’ottavo posto di Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita). Al maschile 19mo Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia).