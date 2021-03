A Fossano un bando per fronteggiare la DAD: 100mila euro in favore delle famiglie

Varata, dalla giunta comunale di Fossano, l’atto di indirizzo per la predisposizione di un bando volto alla distribuzione di 100mila euro che andranno in favore di tutte quelle famiglie fossanesi che hanno acquistato un apparecchio elettronico per la DAD nel periodo compreso tra l'1 marzo 2020 e il 29 marzo 2021. Ad annunciarlo è il sindaco Dario Tallone in apertura dell’odierno consiglio comunale.



“La priorità è il ritorno alla normalità, ritorno alla normalità che passa anche attraverso il ritorno tra i banchi dei nostri studenti, un ritorno a scuola che darebbe loro la possibilità di ritornare a riallacciare rapporti sociali, cosa fondamentale per lo sviluppo e la crescita - il commento del sindaco Tallone -. Prima però serve un aiuto concreto per le famiglie che hanno sostenuto spese per la didattica a distanza negli ultimi 12 mesi. Nella giunta del 25 marzo abbiamo dato mandato agli uffici di individuare le risorse e istituire un bando che darà la possibilità a tutti di ricevere dei contributi a favore della Didattica a Distanza.

Nelle prossime settimane verrà predisposto e pubblicato sul sito web del Comune il bando con il quale metteremo a disposizione 100.000 euro a favore delle famiglie fossanesi con alcuni semplici requisiti quali ad esempio l'aver acquistato un apparecchio per la didattica a distanza tra l'1 marzo 2020 e il 29 marzo 2021; oltre a fasce ISEE che verranno comunicate successivamente"



Per le tempistiche, della pubblicazione bando, si parla di fine aprile o inizio maggio, dal momento in cui vi sarà la necessità di portare a variazione di bilancio tale cifra. In conclusione al suo intervento Tallone ha poi ringraziato anche la Giunta e gli uffici comunali per l'impegno durante questa fase dell’emergenza.