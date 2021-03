A Moretta l’ultimo saluto a Erica Barbetta: “Continua a cucire preziosi vestiti per gli angeli”

Un grande silenzio ha accompagnato l’ultimo accorato saluto da parte di tutta la comunità di Moretta a Erica Barbetta, la giovane sarta e stilista, spentasi sabato 27 marzo ad appena 26 anni.



Originaria proprio di Moretta, non è riuscita a sconfiggere la malattia che la affliggeva, ma che non ha mai spento il suo sorriso.



I funerali si sono svolti nel pomeriggio di oggi, lunedì, in una chiesa parrocchiale che per via delle norme anticontagio ha potuto ospitare solo un numero contingentato di amici e parenti. Diversi però i cittadini e conoscenti che si sono ritrovati in piazza per dare l’ultimo commosso saluto alla giovane.



“Non è facile per noi sacerdoti celebrare un funerale, specie quando si tratta di una giovane vita spezzata - ha detto il parroco don Gianluigi Marzo nella sua omelia -. L’ultima fase della vita di Elena è stato un concentrato di umanità, di amore e di fede. Abbiamo tutti sperato che la malattia la lasciasse – ha proseguito –. Erica però ha capito che non tutto finisce su questa terra. Con la sua serenità, col suo sorriso, è riuscita a far in modo che la morte non facesse paura. Grazie, per la grande testimonianza di fede. Ciao Erica”.



“Cara Erica, rappresentavi gioia, allegria, voglia di vivere, operosità, generosità, disponibilità. Grazie perché, anche se breve, la tua esistenza ci ha illuminato la vita. Continua a cucire preziosi vestiti per gli angeli”, l’ha voluta ricordare la maestra Lella Falqui, sua insegnante delle elementari.



Erica lascia il compagno Stefano, con cui aveva programmato le nozze, la mamma Lorenza e il papà Paolo. Ora le sue spoglie riposeranno nel cimitero del paese.