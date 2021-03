A Verduno sono 151 i pazienti Covid. Alba torna sotto i 500 contagi

Un totale di 151 ricoveri Covid, di cui 12 in terapia intensiva, 32 in semi-intensiva e 107 in media intensità. Sono i numeri che l’Asl Cn2 ha appena diffuso aggiornando la situazione dei pazienti affetti da Coronavirus in cura in questo momento nei reparti dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



I dati sono di questa mattina (lunedì 29 marzo) alle ore 10 e riferiscono anche di un totale di 130 ricoveri non Covid, di cui due in terapia intensiva.



Rispetto all’ultimo aggiornamento – arrivato dall’azienda sanitaria giovedì 25 marzo – parliamo quindi di un ulteriore incremento limitato a "soli" 6 pazienti.

Da Verduno si apprende però altresì che negli ultimi giorni si sono verificate alcune dimissioni, ma anche che in giornata il numero dei pazienti Covid potrebbe salire ancora, vista la presenza in ospedale di diverse persone che in queste ore sono in attesa di tampone e successivo ricovero.



Nel frattempo il numero dei residenti e domiciliati "attualmente positivi" conteggiati dall’apposita piattaforma della Regione fa segnare almeno per Alba un primo arretramento dopo giorni di continua ascesa: la capitale delle Langhe è infatti tornata sotto quota cinquecento contagi, fermandosi ai 485 soggetti indicati ieri sera (aggiornamento delle ore 18.30), mentre martedì scorso lo stesso numero era arrivato a un picco di 513 .

Movimento inverso per Bra, per la quale la stessa mappa conta ora 267 positivi, contro i 213 di martedì sera.