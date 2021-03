Al via i lavori per la sistemazione della piazza antistante la chiesa ed i marciapiedi di via Roma a Rifreddo

Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori di riqualificazione del tratto finale di via Braide e di via Roma a Rifreddo.



Un intervento importante che prevede la completa riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa, la realizzazione dei marciapiedi su entrambi i lati di via Roma nonché l’asfaltatura della principale arteria comunale rifreddese e la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati.

L’importo dei lavori è di 200mila euro di cui 100 mila giunti grazie alla “vincita” di un bando regionale sulla scorsa annualità.



“Il progetto - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - si inserisce nel più ampio disegno di rivisitazione dell’intero centro storico cittadino. Negli scorsi anni abbiamo, infatti, dapprima lavorato sull’area intorno al palazzo comunale, poi messo a posto piazza Garibaldi ed in questa prima metà del 2021 contiamo di completare i lavori dell’area mercatale, del parco giochi ma anche delle aree di via Braide e via Roma. Nella seconda parte dell’anno andremo invece a delineare il nuovo assetto intorno all’asta del Canale dei molini e di piazza della Vittoria un progetto che ci è stato recentemente finanziato e che vale un milione di euro”.



Un finanziamento che fa si che in poco più di due anni di mandato Cavallo ed i suoi abbiano portato a casa fondi per circa 1,5 milioni di euro ovvero più del valore complessivo del bilancio annuale rifreddese.

Davvero una bella soddisfazione soprattutto nei confronti di quanti prevedevano che il comune di Rifreddo sarebbe stato escluso da ogni tipo di finanziamento in quanto non prono ai diktat sulle gestioni associate.