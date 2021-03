Al via il cantiere per la nuova sede della Protezione civile di Busca

E’ stato avviato il cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria ad una parte del magazzino comunale della zona Capannoni, che ospiterà la nuova sede della Protezione civile di Busca.

Sono destinate alla nuova sede due delle sette campate del capannone dove trovano posto anche i magazzini della Caritas e della Podistica Buschese e il Comitato frazionale di San Giacomo.

I lavori, assegnati con asta alla ditta Ceaglio Vittorio di Villar San Costanzo per un importo complessivo di 69.248 euro più Iva, riguardano il rifacimento del tetto e una oarte delel strutture interne.



“Diamo così – dice il sindaco Marco Gallo – al Gruppo di Protezione civile una sede nuova, più ampia e più adatta. Nel complesso degli ex capannoni militari avranno posto le tre principali associazioni dell’emergenza, oltre alla Protezione civile, la Croce Rossa e i Vigili del fuoco, in una zona regolata dall’accesso con semaforo e dalla circolazione a senso unico”.



La sede del gruppo di Protezione civile è dalla sua nascita, nel 2002, in un locale adiacente alla palestra della scuola media, in via Einaudi. La nuova sistemazione è necessaria anche in vista della costruzione del nuovo polo scolastico che prevede la demolizione dell’edificio della scuola media.