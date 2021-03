Cresce il contagio, ma stabilmente. In 205 comuni su 247 c'è almeno un positivo al Covid

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitarie o per altri molteplici motivi.

IL TREND E' STABILE INTORNO AI 2.600 CONTAGI SETTIMANALI



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 21 al 28 marzo 2.680. La settimana precedente (14-21 marzo) erano invece 2.623. Domenica 21 marzo da inizio emergenza si segnalavano contagi 40.600. A Ieri, domenica 28 marzo, sono 43.280.

Il dato aggregato settimanale (21-28 marzo) vede un lieve aumento del totale dei contagi. 56 positivi in più rispetto alla settimana precedente (14-21 marzo). Continua il trend in aumento seppur più stabilmente: l’incremento della scorsa settimana (14-21 marzo) rispetto alle settimana ancora precedente (7-14 marzo) era stato di 306 contagi in più. Questa settimana l’incremento procede, ma con meno della metà dei positivi rispetto ai sette giorni precedenti (56).

TASSO POSITIVI/TAMPONI ALL'8,75%

A livello regionale nella settimana 21-28 marzo sono stati diagnosticati 172.984 tamponi. 2.420 in meno rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 15.152. Con un incremento di 166 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è del 8,76% (+0,22% rispetto alla scorsa settimana).



Continua, come da settimane, seppur con un margine più contenuto, l'aumento del tasso dei positivi.

Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.

TAMPONI PIEMONTE

14-21 febbraio (125.828 tamponi con un incremento di 2.167 rispetto alla settimana precedente)

21-28 febbraio (138.055 tamponi con un incremento di 12.227 rispetto alla settimana precedente)

28 febbraio-7 marzo (156.958 tamponi con un incremento di 18.913 rispetto alla settimana precedente)

7-14 marzo (169.195 tamponi con un incremento di 12.237 rispetto alla settimana precedente)

14-21 marzo (175.404 tamponi con un incremento di 6.209 rispetto alla settimana precedente)

21-28 marzo (172.984 tamponi con un decremento di 2.420 rispetto alla settimana precedente)

POSITIVI PIEMONTE

14-21 febbraio: 5.543 (con un incremento di 416 contagi rispetto alla settimana precedente)

21-28 febbraio: 8.185 (con un incremento di 2.642 contagi rispetto alla settimana precedente)

28 febbraio-7 marzo: 12.087 (con un incremento di 3.902 contagi rispetto alla settimana precedente)

7-14 marzo: 14.258 (con un incremento di 2.021 contagi rispetto alla settimana precedente)

14-21 marzo: 14.986 (con un incremento di 728 contagi rispetto alla settimana precedente)

21-28 marzo: 15.152 (con un incremento di 166 contagi rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA'



14-21 febbraio (tasso di positività al 4,07%, -0,08% rispetto alla scorsa settimana)

21-28 febbraio (tasso di positività al 5,95%, +1,85% rispetto alla scorsa settimana)

28 febbraio-7 marzo (tasso di positività al 7,7%, +1,78% rispetto alla scorsa settimana)

7-14 marzo (tasso di positività al 8,43%, +0,73% rispetto alla scorsa settimana)

14-21 marzo (tasso di positività al 8,54%, +0,11% rispetto alla scorsa settimana)

21-28 marzo (tasso di positività all’8,76%, +0,22% rispetto alla scorsa settimana)

I COMUNI AD ALTO TASSO DI CONTAGIO PASSANO DA 20 A 27

Un mese fa un solo comune superava la soglia di guardia del virus. Questa settimana sono 27. La scorsa erano 20.

Il comune con il “peso” del contagio più consistente rispetto ai cittadini residenti è il comune di Rocca Cigliè che con 139 abitanti e 8 positivi registra un indice di 59,70 contagi ogni 1.000 abitanti.



I comuni con un indice superiore a 18 contagi ogni 1.000 abitanti sono:Chiusa Pesio (18,63), Torre Mondovì (23,11), Mombasiglio (18,03), Rocca Cigliè (59,70), Bonvicino (20,41), Feisoglio (32,79), Novello (20,35), Arguello (25,13), Albaretto della Torre (35,71), Lequio Berria (25,86), Benevello (27,31), Diano D’Alba (21,54), Grinzane Cavour (23,67), Santo Stefano Roero (21,17), Montaldo Roero (18,91), Baldissero d’Alba (31,13), Monasterolo di Savigliano (19,52), Envie (23,13), Elva (21,28), Pradleves (21,74), Montemale di Cuneo (34,93), Canosio (24,39), Pietraporzio (27,40), Rittana (19,23), Valloriate (37,38), Roccasparvera (34,99), Gaiola (54,89).

Nonostante la crescita esponenziale nelle ultime settimane, siamo ancora lontani dai valori di novembre, quando si sfiorarono i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.

CUNEO SUPERA I 600. CALANO I POSITIVI A ALBA, BOVES E RACCONIGI

Un mese fa in provincia di Cuneo nessun comune superava i 100 contagi. Questa settimana 11 centri superano questa soglia. Superata la quota 400 a bollettino di ieri a Cuneo e Alba. Over 200 a Bra e Boves. Sopra i 100 a Mondovì, Savigliano, Fossano e Borgo San Dalmazzo, Racconigi, Busca, Saluzzo.

Anche questa settimane l’incremento dei contagi è evidente in molti dei maggiori centri della provincia, ma per la prima volta da un mese a questa parte, alcuni centri cominciano a registrare un decremento.



L’incremento maggiore a Cuneo (+136), Saluzzo (+58), Savigliano (+55), Bra (+48), Busca (+41),Fossano (+39), Borgo San Dalmazzo (+20), Mondovì (+5).



Calano i contagi rispetto a sette giorni fa ad Alba (-13), a Boves (-53) e a Racconigi (-11).



Il comune con più contagi è Cuneo (622, la scorsa 486) seguito da Alba (485, la scorsa settimana 498), Bra (267 la scorsa 219), Savigliano (224 la scorsa 169), Fossano (207, la scorsa 168), Mondovì (186, la scorsa 181), Saluzzo (167 la scorsa 109), Busca (163 la scorsa 122), Boves (160, la scorsa 213), Borgo San Dalmazzo (159, la scorsa 139), Racconigi (113 la scorsa 124).









La mappa del contagio, in rosso scuro i centri con il più alto numero di positivi



I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 49 A 42

Questa settimana i centri senza contagio passano da 49 a 42. 7 in meno rispetto alla scorsa settimana.

A bollettino di ieri nei perimetri di 205 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono l'84,36% dei centri della nostra provincia. Erano "solo" il 55% i comuni coinvolti dal contagio poco più di un mese fa. Ecco dove, a bollettino di ieri, non si è registrato nemmeno un contagio

1. Alto

2. Battifollo

3. Bellino

4. Bergolo

5. Bosia

6. Briga Alta

7. Brondello

8. Caprauna

9. Cartignano

10. Casteldelfino

11. Castelletto Uzzone

12. Castelmagno

13. Castelnuovo di Ceva

14. Castino

15. Cissone

16. Crissolo

17. Gottasecca

18. Igliano

19. Isasca

20. Macra

21. Marmora

22. Marsaglia

23. Martiniana Po

24. Melle

25. Moiola

26. Monasterolo Casotto

27. Oncino

28. Pamparato

29. Perlo

30. Pezzolo Valle Uzzone

31. Pontechianale

32. Prazzo

33. Priola

34. Roachia

35. Roascio

36. Rocchetta Belbo

37. Sambuco

38. Sampeyre

39. Stroppo

40. Torre Bormida

41. Torresina

42. Vottignasco